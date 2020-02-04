Taşınmaz Mal Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı Rum Basınında Yer Aldı

Kıbrıs Türk basınında yer alan KKTC’deki “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin haber Rum basınında da konu oldu.

ads
04/02/2020

ads
ads
Taşınmaz Mal Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı Rum Basınında Yer Aldı

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Tazminatlar İçin Vergi-İşgal Altındaki Bölgelerde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Gereksinimlerini Karşılamak İçin Para Toplanıyor” , Alithia gazetesi “Taşınmaz Mal Vergisinin Artırılması İnceleniyor”, Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Rumların Tazminatları İçin İşgal Altındaki Bölgelerde Taşınmaz Mal Vergisinin Artırılması”, Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Hükümet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Desteklenmesi İçin Yasa Tasarısı Hazırlıyor” başlığıyla aktardı.

04/02/2020 15:46
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haberkıbrıs, taşınmaz mal vergisi, rum basını
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.