Finlandiyalı Sanna Marin eşcinsel ebeveynleri olan ilk başbakan

Finlandiya'nın Sosyal Demokrat Partisi'nden Sanna Marin ülkenin yeni başbakanı oldu. Bu sene Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı da yapan 34 yaşındaki Marin, hem dünyanın en genç başbakanı, hem de eşcinsel ebeveynlere sahip ilk başbakan.

LGBTQ Nation'ın haberine göre iki annesi tarafından yetiştirilen Marin, büyüdüğü dönemde "eşcinsellik bir tabu" olduğu için "gökkuşağı ailesi" nedeniyle okulda kendisini "görünmez" hissediyormuş.

"Sessizlik en zoruydu. Görünmezlik beni değersiz hissettiriyordu. Gerçek bir aile ya da diğerleriyle eşit gibi görülmüyorduk" diyen Marin buna rağmen okulda zorbalığa maruz kalmadığını çünkü "inatçı" bir kişiliği olduğunu söyledi.

2006'da Sosyal Demokrat Gençlik'e katılan Marin, ülkenin üçüncü kadın başbakanı. Eşcinsel çiftlerin evliliğine izin veren evlilik eşitliği kanunu Finlandiya'da 2017'de yürürlüğe girmişti.

11/12/2019 09:46