Gribin şifası doğada!

Gripten korunmak için alınacak ilk tedbirin, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kişisel hijyen kurallarını uygulamak olduğunu vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Gripten korunmak için ellerinizi sık sık yıkayın, ev turşusu, yoğurdu, sirkesi ve şalgam suyu tüketin, kelle paçayı sofranızdan eksik etmeyin” önerisinde bulundu.

Mevsim geçişleri pek çok kişi için hastalıkların habercisi olabiliyor. Havaların değişkenlik göstermesiyle görülme sıklığı artan hastalıkların başında da grip geliyor. Gripten korunmak ve grip sırasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi veren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Gripten korunmak için alınacak ilk tedbir, bireylerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi ve kişisel hijyen kurallarını uygulamasıdır. Düzenli el yıkama alışkanlığını yerleştirmek ve kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılmasını sağlamak bile, grip salgınlarından korunmakta oldukça önemlidir. Ellerinizi düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında sizi koruyabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, gripten korunmak için evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Kelle paça içmeyi de ihmal etmeyin" dedi.



GRİP AŞISI NE KADAR ETKİLİ?



Grip virüsünün sürekli mutasyona uğradığını belirten Dr. Aktaş’ın grip aşısı ile ilgili görüşü ise şöyle:



“Önümüzdeki yıllarda grip hastalığına yol açacak virüsün hangisi olduğunu bugünden bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle sadece geçmiş dönemde hastalık yaptığı tespit edilmiş olan virüslerden korur. Oysa, gelecek yani bu dönemde hastalık yapacak olan yeni grip virüslerinden korumaz. Bu nedenle grip aşısının yaptırdığınız günden sonra oluşacak yeni grip virüsü tiplerine karşı koruyuculuğu sıfırdır ayrıca ciddi yan etkileri de vardır.”



"GRİPSENİZ BOL BOL KELLE PAÇA ÇORBASI İÇİN"



Dr. Ümit Aktaş, grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için yapılması gerekenleri anlattı, hem gripten korunmada hem de bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynayabilen bitki çayları tarifleri verdi:

“Mutlaka istirahat edin. Bol miktarda sıvı tüketin. Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırın. Bol bol kelle paça, işkembe ve tarhana çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente gıda içeren çorbalardır. Kapari turşusunu bolca tüketin. Kapari antiviraldir, virüsleri öldürür. Çok sık grip oluyorsanız çözümü doğadan bulabilirsiniz. Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza kimyasal almadan doğal kürlerle iyileşebilirsiniz."



GRİP ÇAYI KÜRÜ

Malzemeler: Kuru kök zencefil, 3 diş karanfil, 1 tatlı kaşığı tıbbı adaçayı



Yapılışı: Başparmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 3 diş karanfili 1 su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tıbbi ada çayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan 10 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan için. Yetişkinler bu grip çayından 2 saatte bir, 1 su bardağı ölçüsünde içebilirler. Çocuklar için 1 çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN ÇAY



Malzemeler: 1 tatlı kaşığı ıhlamur, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı meyan kökü, 1 limonun suyu ve kabuğu, 250 cc kaynar su.



Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz.



Uzmanlar, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi görenlerin tükettikleri bitkisel karışımları doktorlarına danışmalarını öneriyor.