Güney’de Devlet Okullarına Güneş Enerji Sistemleri

Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, 4 MWp kapasiteli fotovoltaik ağ sistemleri ve tavan izolasyonun kurulmasının, okulların kapalı olduğu saatlerde, ek enerji üretilmesiyle birlikte devletin ekonomik kaynaklarında tasarruf sağlanmasına katkı koyacağını yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı ile AİK arasında varılan anlaşma onay için gelecek hafta Bakanlar Kurulu’n sunulacak.

23/11/2019 13:06