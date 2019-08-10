Çavuşoğlu halkın kurban bayramını kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tümhalkın ve İslam âlemininKurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Değerli Halkımız; milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutularak, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığıbir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Bizler üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların bilinciyle, ülkemizde yaşayan insanlarımıza daha refah, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak içinyoğun bir çaba içerisinde çalışmaktayız. Sizlerin verdiği güven ve destekle el ele verekek çok daha güzel günlere ulaşacağımızın inancıyla, tüm halkımızın ve İslam âlemininKurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”