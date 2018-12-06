ZMO su ürünleri çalıştayı düzenliyor

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), su ürünleri tüketim farkındalığının artırılması projesi klapsamında çalıştay düzenliyor.
ZMO’dan yapılan açıklamaya göre çalıştay yarın saat 09.30’da iki oturumda Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilecek.
Çalıştayda, “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların su ürünleri tüketimi üzerine bilgi ve farkındalık düzeylerinin saptanması” konulu anketlerden elde edilen verilerin tartışılması, gelişmelerin ortak paydaşlar ile birlikte değerlendirilmesi ve gelecek faaliyetlere (eğitim ve farkındalık) ışık tutması amaçlanıyor.
Çalıştay sonucunda elde edilen bulgular ile birlikte hazırlanacak olan su ürünlerinin tanıtımı ve önemi konulu eğitim materyallerinin, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı yaklaşık 20 bin ilkokul öğrencisine dağıtılması planlanıyor.
Proje, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen 2017 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yürütülüyor.