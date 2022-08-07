BA5.1.3 paniği! Uçak ve tren seferleri iptal edildi, 80 bin kişi mahsur kaldı

Çin'deki Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde koronavirüs vakalarının artmasından sonra kapanma tedbirlerinin uygulanacağının açıklamasıyla 80 bin turist, kentte mahsur kaldı. Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.

Çin'in bir kentinde koronavirüs vakalarının artışa geçmesi sonrasında kapanma tedbirlerinin uygulanacağı açıklandı. Bu kararla birlikte kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Kentte 80 bin turist mahsur kaldı.

HER GÜN TEST VERECEKLER

Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı. Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek. Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

TÜM SEFERLER DURDURULDU

Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi.

BA5.1.3 PANİĞİ!

Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.

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07/08/2022 16:27