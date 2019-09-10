Remzi Ocak’ta Kaldı

Transferin gözde ismi Remzi Betmezoğlu, kulübü Türk Ocağı’nda kalma kararı aldı.

Türk Ocağı’nın iki sezon önce Küçük Kaymaklı’dan bonservisli olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki hücum oyuncusu Remzi Betmezoğlu’nun ismi Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı ile anılıyordu. Geçtiğimiz ay Çetinkaya ile anlaşan ancak daha sonra bazı sebeplerden dolayı alt yapısından yetiştiği Küçük Kaymaklı’ya transfer olmak istediğini söyleyen Remzi, bonservisinin bulunduğu Türk Ocağı’nda kaldı. Şu an vatani görevini yapan Remzi, yeni sezonda da sarı siyahlı formanın başarısı için ter dökecek. Remzi geçtiğimiz sezon Türk Ocağı forması ile 11 gol atmıştı.