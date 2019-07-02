Survivor 2019 Türk şampiyonu kim oldu?

Survivor'da Yunan takımında Dalaka'nın şampiyonluğunun ardından Türk takımının büyük finali Bodrum'da yapıldı. Seda Ocak ve Yusuf Karakaya'dan en fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019'un Türk şampiyonu oldu. İşte finalden fotoğraflar ve detaylar...

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın 109. bölümünde Yunan takımında Dalaka'nın şampiyon olmasının ardından 110. bölümündeki büyük finalde Türk takımının büyük finali gerçekleşti.

Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya SMS oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.

Yunan takımında Dimitra, Nikos ve Afroditi, Türk takımından ise Okay ve Emre yarı finalde elenmişti.