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Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, kafatasındaki basıncı azaltmak amaçlı bir müdahale için hastaneye yatırıldı

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12/11/2019

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Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Konu ile ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Jimmy Carter'ın kafatasında oluşan basıncın, yakın zamandaki bir düşme ile bağlantılı olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Atlanta'daki hastaneye yatırılan Jimmy Carter'a söz konusu müdahale, yerel saatle Salı sabahı gerçekleştirilecek.

Carter Merkezi isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, "Eşi yanı başında olan Başkan Carter, rahat bir şekilde dinleniyor" denildi.

1977 ve 1981 yılları arasında görev yapan Jimmy Carter, ABD başkanlığı yapmış hayattaki en yaşlı isim konumunda bulunuyor.

12/11/2019 11:17
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TAGS: haber, kıbrıs, jımmy, carter
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