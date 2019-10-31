Kipe Dr. Fazıl Küçük Anı Paralarını Avrupa Merkez Bankası’na Sordu

Haravgi’nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası Sözcüsünün, KİPE’ye, elektronik posta yoluyla verdiği cevapta özetle şunlar kaydedildi:

“Avrupa Merkez Bankası tarafından meşru kabul edilen tek banknotlar Euro sistemi tarafından basılanlardır. Söz konusu anı banknotunun üretilmesi Avrupa Merkez Bankası’nın onay veya düzenlemesine tabi değildir. Bu tür banknotlar basılacaksa, özgün para olarak algılanmaması için Avrupa Merkez Bankası’nın ilgili kurallarına uygun basılması gerekir.”

31/10/2019 15:56