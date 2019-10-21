Kanada seçimlerinde Trudeau'nun zor günü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun seçilmeden önce verdiği iddiali vaatler ve geçtiğimiz aylarda ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk skandalı nedeniyle oy kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Liberal Parti’nin parlamentodaki çoğunluğu kaybederek, daha küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyabileceğinin altı çiziliyor. Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin de son haftalarda ortaya atılan iddialarla güç kaybettiği belirtiliyor. The Globe ve Mail gazeteleri, Scheer’in Muhafazakar rakibi Kanada Halk Partisi hakkında kara propaganda için bir şirket kiraladığını öne sürdü. Muhafazakar Parti, rakipleri tarafından “kirli politika” ile suçlandı. 2015 yılındaki federal seçimlerde Trudeau liderliğinde, yüzde 40 oy alan Liberal Parti parlamentoda 189 sandalye kazanarak tek başına iktidar olmuştu.

21/10/2019 12:10