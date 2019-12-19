İngiltere Parlamentosu açıldı

İngiltere’de parlamento üç ay içinde ikinci defa açıldı. Gelenekler üzere açılışı Kraliçe İkinci Elizabeth yaptı.

Kraliçe hitabında hükümetin önceliğinin İngiltere’nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Kraliçe diğer ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağı belirtti.

Kraliçe İkinci Elizabeth yeni hükümetin programını açıkladığı konuşmasında eğitim ve sağlık sisteminin finansmanın artırılacağını ayrıca internet güvenliği için önlemler alınacağını kaydetti.

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Parlamento’da 3 ay içinde 2 kez açılış yapıldığı için açılış töreni düşük profilli tutuldu. Geleneklerin aksine Kraliçe bu defa Parlamento açılışına atlı araba yerine otomobille geldi ve tören kıyafeti giymedi.

Ülkenin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması süreciyle ilgili olarak yeni Parlamento’da ilk oylama cuma günü yapılacak.

19/12/2019 17:07