Baba-çocuk ilişkisine dikkat!

Sağlam ilişki özgüveni geliştiriyor

Çocuklar genellikle anneleriyle daha çok zaman geçiriyor. O nedenle babayla geçirilen zamanda gördüğü ilgi çocuğa yeni bir deneyim alanı sağlıyor. Böylece babasından birçok şey öğrenmeye başlayan çocuğun zeka gelişimi de olumlu yönde etkileniyor. Böylece çocuk, okul, iş ve sosyal hayatında daha başarılı oluyor. Çocukların gözünde çok güçlü ve akıllı olan babayla ilişkinin kalitesi, aynı zamanda çocuğun özgüveni yüksek ve kendini rahat ifade edebilen bir yetişkin olmasını destekliyor.

Cinsel kimlik açısından önemli

Kız çocuğunun annesiyle ve erkek çocuğun da babasıyla özdeşleşmesi çocuğun cinsel gelişimi açısından da çok önemli. Özellikle kız çocukları için babaları hayatlarında tanıdıkları ilk erkek oluyor. Bu nedenle babayla kurulan ilişki, karşı cinsle kuracakları ilişkilerin kalitesini de belirliyor. Eğer babanın çocuğuyla iletişimi iyiyse, ileride çocuğun sosyal ilişkileri de iyi oluyor.