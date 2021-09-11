Baba, oğul kavgası ölümle bitti

Adana'da evde oturan Fırat Y.(45), 9 Eylül günü sabah saatlerinde oğlu Emircan Y.’yi (20) yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emrican Y., kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Y. ile diğer oğlu E.Y.’yi (16) gözaltına aldı. Emircan Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, babasından para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emircan Y.’nin önce satırla kendisine zarar verdiği, ardından da pompalı tüfeği babasına doğrultup tehdit ettiği, Fırat Y.’nin de evden çıkıp park halindeki kamyonetinden aldığı av tüfeğiyle havaya ateş açtığı iddia edildi.

ATEŞ ALDI

Bu sırada Emircan Y.’nin kendisini sakinleştirmeye çalışan annesi Müjde Y.’yi kolundan ısırdığı, sonrasında da pompalı tüfeği annesine doğrultup tehdit ettiği ileri sürüldü. Odaya giren kardeşi Emirhan Y.’nin, Emircan Y.’nin elindeki tüfeği almak isterken ateş aldığı ve ağabeyinin boğazından ağır yaralandığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisin evde yaptığı aramada pompalı tüfek ve satır ile damda bir miktar uyuşturucu bulundu. Emniyete götürülen şüpheliler Fırat Y. ile oğlu Emirhan Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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11/09/2021 14:24