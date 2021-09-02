Baba olmak isteyen erkekler dikkat: ‘40’tan önce spermleri dondurun’

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaşlı erkeklerin spermlerinde meydana gelen mutasyon sebebi ile çocukların otizm ve kalp hastalıklarına yakalanma riski artıyor. 15 erkekten biri çocuklarına negatif mutasyon geçirme riskiyle karşı karşıya! Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Günümüzde çocuk sahibi olma yaşı artıyor. Kadınlar da erkekler de çok genç yaşta anne-baba olmak yerine, daha ileriki yıllarda bebek planlaması yapıyor. Hayat koşulları, iş yoğunluğu, kariyer planlaması, tam anlamıyla hazır hissettikten sonra çocuk yapma düşüncesi gibi sebepler ebeveyn olma yaşını ileri taşıyor.

Öte yandan yapılan yeni bir araştırma, geç yaşta baba olmakla ilgili çok ilginç veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre yaşlı erkeklerin spermlerindeki mutasyonlar çocuklarına geçebiliyor, kalp hastalığı ve otizme neden olabiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi’nde yer alan araştırmacılar, her 15 erkekten bir tanesinin sperm DNA yapısında mozaisizm adı verilen mutasyon saptadı. Bu sperm mutasyonlarının çocuklarda kalp hastalığı, otizm ve epilepsi gibi doğumsal bozukluklara yol açabilme riskinin ise yaşlı erkeklerde daha yüksek olduğu kaydedildi.

OTİZM VAKALARININ YÜZDE 10 İLA 30’U SPERM MUSTASYONU KAYNAKLI

Onlarca yıllık araştırmalara rağmen, otizmin nedenleri günümüzde hala tam olarak bilinmiyor, hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor. Bununla beraber son araştırmalar spermlerde meydana gelen mutasyonun, otizm vakalarının yüzde 10 ila 30’unun nedeni olabileceğini öne sürüyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Martin Breuss, kanın aksine spermde mozaisizmin yaşla beraber değişmediğini söylüyor ve ekliyor: “Yaşlı ve genç erkekler arasındaki karşılaştırma, mutasyonlarda çok az farklılık gösterdi. Araştırmada, bu mutasyonların muhtemelen baba bir embriyoyken ortaya çıktığını ve mutasyonların adamın çocukları olana kadar tespit edilmeden kalabileceğini keşfettik.”

Yani aslında sperm mutasyonlarının her erkekte gerçekleşme ihtimali var. Ancak bu mutasyonların çocuklarda sağlık sorununa sebep olma olasılığı yaşlı erkeklerde daha fazla.

BİYOLOJİK SAAT KADINLARA ÖZGÜ DEĞİL

Tüm dünyada yaygın inanışın aksine, araştırmalar erkeklerin de biyolojik bir saati olduğunu gösteriyor. Doğurganlık tedavisi gören 4.300 çiftin verilerini analiz eden Londra'daki Üreme ve Genetik Sağlık Merkezi tarafından yapılan çalışma, baba 50 yaşın üzerindeyse canlı doğum olasılığının üçte bir oranında düştüğünü buldu.

Doktor Jeff Foster, "Bir erkek olarak tüm hayatınız boyunca sperm üretiyorsunuz, yani teoride 90'lı yaşlarınızda bir çocuğa baba olabilirsiniz. Ancak sorun şu ki, sperm kalitesinin 20'li yaşlarınızdan itibaren düşmeye başlıyor" diyor ve ekliyor:

"30 yaşından itibaren ise testosteronunuz doğal olarak azalmaya başlar. Yani erkekler de yaşlandıkça daha az doğurgan hale gelirler."

Bu habere tepkiniz:



02/09/2021 18:29