Baba Vanga’nın 2022 kehaneti maalesef doğru çıktı: 30 bin yıllık virüs uyandı

1911'de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıkmış, ünlü kahin Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıklamıştı.

Baba Vanga, donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağını öne sürmüştü. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yerini almıştı.

Tüm bu iddiaların ardından Rusya’dan gelen bir haber, Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerini yeniden gündeme getirdi. Rus bilim insanları, küresel ısınma ile birlikte, donmuş toprağın erimesinin potansiyel olarak ölümcül antik virüsleri ve bakterileri serbest bırakabileceğinden korktuklarını açıkladı.

Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya’daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

30 BİN YILLIK MİKROP CANLANDI

Zvezda TV kanalına konuşan Korchunov, “Eski virüs ve bakterilerin uyanma riski var.” dedi. Aynı zamanda donmuş toprağın erimesinin potansiyel olarak ölümcül antik virüsleri ve bakterileri serbest bırakabileceğinden çekindiklerini açıkladı. 2014’te yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Korchunov, “Daha önce Sibirya’daki donmuş toprağa sıkışıp kalmış 30 bin yıllık bir mikrop olan Pithovirus, uyanmış ve amiplere saldırmaya başlamıştı.” ifadelerinde bulundu.

Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65’i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar yükseldikçe, zemin hızla çözülüyor.

Rusya’dan gelen bu açıklamalar Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerini doğru çıkartacağa benziyor…

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15/12/2021 17:21