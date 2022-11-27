Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerinde dikkat çeken bazı noktalar endişeyi artırdı. Daha önce Kovid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok olayı öngören ünlü kahinin, 2023 yılı için 'benzeri görülmemiş bir büyüklükteki' bir Güneş patlamasın işaret ettiği öğrenildi. Bu patlama sonucunda ise tüm dünya karanlığa gömülebilir.

Son yılların en bilinen kahinlerinden Baba Vanga'nın kehanetleri, son zamanlarda gündemi oldukça meşgul ediyor. Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinin büyük bir kısmının yaşanmasının ardından kahinin 2023 kehanetleri merak konusu oldu.

İşte Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerinden bazıları:

1. NÜKLEER FELAKET

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer felaket uyarısı var. Baba Vanga, daha önce Çernobil felaketini bilmişti.

Bu durum da Rusya tarafından gelen nükleer felaket uyarısının gerçek olup olmayacağı endişelerini artırıyor.

2. TÜM DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLEBİLİR

Güneş fırtınaları birkaç aydır Dünya'yı tehdit ediyor. Baba Vanga'nın uyarılarına göre ise Dünya'ya daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir Güneş fırtınası çarpacak. Bu durum sonucunda da tüm dünya karanlığa gömülebilir.

Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Uzmanlar, daha önce böyle bir durumunun benzerinin yaşandığına dikkat çekiyor.

Hatta bazı uzmanlar, Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın çok çok büyük olacağını ve dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünüyor.

3. DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞİYOR

Baba Vanga'ya göre dünyaın yörüngesinin rotası da değişiyor. Ancak bu rota değişiminin ayrıntısı bilinmiyor. Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak.

Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri: Tüm dünya karanlığa gömülebilir

Nitekim Dünya'nın yörüngesindeki en ufak bir değişim bille Dünya'da ciddi sonuçları olan felaketlere yol açabilir.

4. BİYOLOJİK SİLAHLAR

2023 yılında Baba Vanga'ya göre büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacak. Bu deneme binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacak.

Bu durumda ise gözler Çin'e çevrildi. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu türden denemeleri yasaklasa da Çin'in uzun süredir biyolojik silah çalışmaları yaptığı iddia ediliyor.

5. NORMAL DOĞUMLAR SON BULABİLİR

Baba Vanga'nın başka bir 2023 kehaneti ise normal doğumların son bulmaya başlayacağı. Ona göre laboratuvar ortamında doğumlar başlayacak ve yaygınlaşacak.

Baba Vanga'ya göre bu gelişme ile de doğum oranında ciddi bir azalma olacak.

'Balkanların Nostradamus'u' olarak anılan ünlü kahin, görme duyusunu küçük yaşta yitirmiş. Ölene kadar Bulgaristan'da yaşayan Baba Vanga özellikle Kovid-19'u bilmesiyle gündeme geliyor.

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27/11/2022 20:47