Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerinden kaçı gerçekleşti? İşte 2025 için beklenenler...

2024 yılının sonuna yaklaşırken, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın kehanetleri yeniden gündemde. 1911’de Bulgaristan’da doğan ve 1996’daki ölümüne kadar birçok kehanetiyle dikkat çeken Baba Vanga, bu yıl için de çarpıcı tahminlerde bulunmuştu. Bunların bir kısmı gerçekleşmiş gibi görünürken, bazıları ise henüz doğrulanamadı. İşte Baba Vanga’nın 2024 kehanetlerinden gerçekleşenler ve boşa çıkanlar...

DÜNYA ÇAPINDA EKONOMİK KRİZ

Baba Vanga, 2024’te dünya genelinde büyük bir ekonomik kriz yaşanacağını öngörmüştü. Gerçekten de, yıl boyunca ekonomik dalgalanmalar hissedildi. Enflasyonun yüksek kalması ve işten çıkarmalar gibi sorunlar, Baba Vanga’nın bu kehanetini kısmen doğrular nitelikte.

İKLİM KRİZİ VE AŞIRI HAVA OLAYLARI

Baba Vanga’nın 2024 için en dikkat çeken tahminlerinden biri, çevresel krizlerin artacağı yönündeydi. Bu yıl, dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklar ve şiddetli hava olayları yaşandı.

Valencia’daki görülmemiş sel felaketleri, Avrupa ve Amerika’yı vuran yıkıcı fırtınalar bu krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Haziran ayında, Karayipler ve Teksas’ı etkisi altına alan Beryl Kasırgası, şimdiye kadar kaydedilen en erken Kategori 5 kasırgası oldu.

Vietnam’da yaşanan Yagi Tayfunu ve Meksika’daki ölümcül sıcak hava dalgaları, Baba Vanga’nın çevresel felaket öngörüsünü doğruladı.

ÇIĞIR AÇAN TIBBİ GELİŞMELER

Kahin, 2024’te sağlık alanında büyük ilerlemeler olacağını da önceden bildirmişti. Bu yıl, kanser ve Alzheimer tedavilerinde önemli gelişmeler kaydedildi.

Çocuklarda kanseri tespit edebilen yeni teşhis testlerinin tanıtılması ve rahim ağzı kanserinde etkili tedavilerin bulunması, tıp dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Alzheimer hastalığında ise Lecanemab adlı tedavi yöntemi, bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlatarak umut ışığı oldu.

GERÇEKLEŞMEYEN KEHANETLER

Baba Vanga’nın 2024 için öngördüğü en endişe verici tahminlerden biri, güçlü bir ülkenin biyolojik silah kullanacağıydı. Neyse ki bu kehanet henüz gerçekleşmedi. Ancak, özellikle

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden savaşı nedeniyle küresel gerilimlerin artması, bu olasılığın tamamen dışlanamayacağını düşündürüyor.

2025 KEHANETLERİ NELER?

Baba Vanga’nın 2025 yılı için de dikkat çeken kehanetleri bulunuyor. En ürkütücü olanı, Avrupa’da iki ulus arasında yıkıcı bir savaş yaşanacağı yönündeki tahmini.

Ukrayna’daki mevcut çatışma, bu öngörünün gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ayrıca, telepati teknolojisinin gerçeğe dönüşeceği ve insanlığın bir spor etkinliği sırasında uzaylılarla temas kuracağı gibi daha fantastik tahminler de var.