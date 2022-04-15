Baba Vanga'nın Putin kehanetini duyan donup kalacak!

Baba Vanga yıllar önce Putin ile ilgili öyle kehanetlerde bulunmuş ki duyanın tüyleri diken diken oluyor. Rusya Ukrayna arasında yaşananları tüm dünya nefesini tutmuş izliyor, "3. dünya savaşı çıkacak" endişesini taşıyan milyonlarca insan son dakika haberleri heyecanla bekliyor. Baba Vanga'nın Rusya öngörüsü de bu gelişmelerden sonra gündem oldu. Rusya’nın dünyayı yöneteceğini yıllar önce söyleyen Baba Vanga, meğer Vladimir Putin'le ilgili de iddiada bulunmuş. Gelin o kehanete birlikte bakalım.

Karara nerdeyse tüm ülkeler tepki gösterirken Çin'den destek geldi. ABD ve batılı ülkelerden yaptırım kararları peş peşe duyuruldu.

Böyle olaylardan sonra kahinler ve kehanetleri vatandaşların en sık araştırdığı konulardan biri oluyor.

Sıcak gelişmeler devam ederken bölgede yaşanan gerilim Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’nın yıllar önceki öngörülerini akıllara getirdi.

Gerçek ismi Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 1900'lü yılların başında Makedonya'da doğdu. 16 yaşındayken yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerini Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi merakla okuyor.

Orta Çağ'ın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuşan Baba Vanga'nın neredeyse her önemli olayı bildiği ileri sürülüyor.

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söyledikleri adeta tüyleri diken diken edecek cinsten.

Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmiş.

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga'nın, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak." dediği öne sürülüyor.

Bu sözlerin arkasından "Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” ifadelerini kullandığı da söyleniyor.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’da yer alan haberde, Baba Vanga’nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov’a yaptığı da kaydediliyor.

Baba Vanga, Rusya ve Vladimir Putin ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.

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15/04/2022 19:32