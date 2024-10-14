Baba Vanga'nın ürpertici 2025 kehaneti: 3 ay sonra her şey değişecek

1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu. Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsa ise zorlu bir yıl bizi bekliyor.

BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, Dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını" söylerken, "2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da iddia etti.

2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde büyük bir yükselmeye yol açacağını iddia eden Baba Vanga, 2170 yılında küresel bir kuraklığın yaşanacağını ve 3797 yılında da Dünya'nın yok olacağını öne sürdü.

Baba Vanga Tahminleri Listesi: Zaman Çizelgesi

2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.

2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.

2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.

2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.

2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.

3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.

3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.

5079: Kıyamet kopacak.

BABA VANGA'NIN GEÇMİŞ KEHANETLERİ

11 Eylül

Baba Vanga'nın en çok alıntılanan tahminlerinden biri de 11 Eylül terör saldırısıdır .

1989'da, kahin şöyle demişti: "Korku, korku! Amerikan kardeşlerimiz çelik kuşlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra düşecekler. Kurtlar bir çalılıkta uluyacak ve masum kanlar fışkıracak."

'American brotherr' ifadesinin İkiz Kuleler'i ifade ettiği düşünülürken, 'steel birds' ifadesinin kaçırılan uçakları ifade ettiği düşünülüyor. İnsanlar ayrıca 'bush' kelimesinin ürkütücü kullanımına da dikkat çekti ve birçoğu bunu o zamanki ABD başkanı George W. Bush'a atıf olarak yorumladı.

Suikastlar

Baba Vanga, Hindistan Başbakanı Indira Gandi'nin 'duman ve ateş' içinde öleceğini öngörmüştü.

Gandi, 31 Ekim 1984'te intikam amaçlı olduğu düşünülen bir eylem sonucu iki koruması tarafından vurularak öldürüldü.

Yaklaşık 15 yıl öncesinde, Baba Vanga Gandi'nin bir vizyonunu anlatmış ve şöyle açıklamıştı: "Elbise onu mahvedecek. Duman ve ateşin içinde turuncu-sarı bir elbise görüyorum."

Korkutucu olan, öldüğü gün üzerinde aynı renkte bir sari olmasıydı.

Doğal afetler

Baba Vanga, 2022'de dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerin kuraklık ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını öngördü. Gerçekten de o yıl Birleşik Krallık , 1935'ten bu yana en kurak Temmuz ayını yaşadı ve hükümet yetkilileri tarafından 12 Ağustos'ta kuraklık ilan edildi.

Fransa, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri de rekor kıran kuraklıklar ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı.

Başka bir yerde, Avustralya ve Asya'yı şiddetli sellerin vuracağını söyledi ve Temmuz 2022'de, Sidney'e dört günde sekiz aylık yağmur düştü.

Kendi ölümü

Her ne kadar tüm tahminleri doğru olmasa da Baba Vanga'nın kendi ölümüyle ilgili net bir vizyonu vardı.

1990 yılında yapılan bir röportajda medyumun Dünya'daki son gününün 11 Ağustos 1996 olacağını öngördüğü belirtiliyor.

Gerçekten de tam olarak o tarihte öldü.

Baba Vanga, Bulgaristan'ın Sofya kentinde meme kanserinden 84 yaşında hayata veda etti.