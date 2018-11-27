Babaanne ilaçları için patent çalışması

Bitki türleri ve biyoçeşitlilik envanterinin çıkarılması için toplanan örnekler, bölgedeki yaşlılara danışılarak hangi tedavilerde kullanıldığı yönüyle mercek altına alınacak. Etnobotanik, biyolog, botanik ve sosyologlardan oluşan dört kişilik ekipler köylerde yaşlılarla tek tek görüşüyor.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ'ın haberinde görüşlerine yer verilen Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, “2019’da 81 ilin envanter çalışması bitecek. Tespit ettiğimiz veriler ‘Nuh’un Gemisi’ adlı Veri Tabanı’na işlendi. Buna dayalı olarak da biyoçeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınmasına yönelik 2017’de bir proje başlattık” dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARI VAR



Kandazoğlu, şöyle devam etti: “Amacımız, kullanılan bitkilerin ne şekilde uygulandığını öğrenmek. Ar-Ge çalışmaları yapılıp patenti alındıktan sonra piyasaya çıkması lazım, çünkü doğruluğu ya da yanlışlığı bilimsel olarak ispatlanmış bilgiler değil. Elde ettiğimiz verileri bilim insanlarına açacağız.”