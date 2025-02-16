Babacar Dıop'un Köprücük Kemiği Kırıldı

Cihangir'in golcü futbolcusu Babacar Diop'un bugün oynanan Gençler Birliği maçında köprücük kemiği (klavikula) kırıldı.

Senegalli futbolcu DND L. Gençler Birliği maçının 90+5. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği pozisyonda omuzu üzerine düştü. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Diop'un ilk tetkiklerinde köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı. Doktorların yarın ameliyat mı özel bandajla mı müdahale edeceği kararını verecekleri belirtilirken 32 yaşındaki futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

Cihangir'in son üç sezondur zirve mücadelesinde en önemli isimlerinden olan Babacar Diop bugün kaydettiği iki golle bu sezon 12 gole ulaştı.

Geçtiğimiz sezonun 20. haftasındaki MTG maçında kalp krizi geçiren, kalp damarlarına stent takılan Diop, doktor raporu doğrultusunda 1,5 sonra sahalara dönmüştü.