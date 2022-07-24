Babacar ile Mishali arasındaki tercihi Davulcu yapacak

Cihangir yeni sezon çalışmalarına devam ederken yabancı kontenjanında antrenmanlara Mishali ile Babacar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon forma giyen Lungelo Mishali'den sonra teknik direktör Toygar Davulcu'nun raporu doğrultusunda Babacar Mbaye Diop da geçtiğimiz gün ülkemize getirildi.

2019-20 sezonunda ligin ilk yarısında Doğan T.B. takımında forma giyen ve 11 gol kaydeden Babacar geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ülkesi Senegal'de oynadı, ikinci yarıda forma giymedi.

İki yabancı futbolcunun performanslarını değerlendirecek olan Toygar Davulcu tercihini yönetime bildirecek.

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24/07/2022 22:11