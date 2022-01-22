Babacar, Kopenhag'da

Alanyaspor'la sözleşmesi Khouma Babacar, Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'da 2 sezon forma giyen Senegalli golcü Khouma Babacar, Kopenhag'a imza attı.

Tecrübeli golcü yeni takımıyla 3,5 senelik sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki forvet yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek.

Babacar kulüp sitesine açıklamalarda bulundu.

"Kopenhag'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dame N'Doye'nin burada muhteşem işler yaptığını biliyorum. Bu kulübü biliyorum. Bu kulüp çok hırslı. Kulübün kupalar kazanmasına yardımcı olmak ve Avrupa kupalarının bir parçası olmak için geldim."

﻿45 maçta Alanyaspor formasını terleten Babacar, 18 gol attı ve 2 asist yaptı.a

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22/01/2022 16:09