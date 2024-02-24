Babacar’a iki stent takıldı

Cihangir'in Senegalli forveti Babacar Mbaye Diop bugün oynanan MTG maçı sırasında kalp krizi geçirdi.

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24/02/2024

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Babacar’a iki stent takıldı

Cihangir'in Senegalli forveti Babacar Mbaye Diop bugün oynanan MTG maçı sırasında kalp krizi geçirdi.

Babacar, 73. dakikada kaburgalarından sakatlandığı gerekçesiyle oyundan alınması sonrası Yakın Doğu hastanesine sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği teşhisi konulan 31 yaşındaki futbolcu anjiyoya alınarak tıkanıklık görülen iki damara stent takıldı.

Babacar bu geceyi hastahanenin yoğun bakım bölümünde geçirecek.

24/02/2024 18:56
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TAGS: Babacar Mbaye Diop
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