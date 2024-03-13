Babacar'ın Sezonu Kapattığı Açıklandı

Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren Cihangir'de Mağusa Türk Gücü karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren ve damarlarına iki stent takılan Babacar Diop'un yapılan tetkiklerinde bu sezon için olumsuz rapor verildi.

Golcü futbolcuya ülkemizde yapılan operasyon sonrası iki haftalık süreçte istirahat edeceği ve raporlarının incelenerek sahalara dönme süreciyle ilgili karar verileceği belirtilmişti.

Ülkemizde ve Türkiye'deki doktorların verdiği bilgide Babacar'ın bu sezon futbol oynayamayacağı, üç ay sonra kontrollerinin yapılacağı ve futbol yaşantısına devam etmesinin beklendiği açıklandı.

İstikrarı ve üstün mücadele gücüyle dikkat çeken Senegalli forvet takımının bu sezon ligdeki 20 maçı ile 2 Northernland Kıbrıs Kupası maçı olmak üzere 22 resmi maçında da forma giyerek maç kaçırmamıştı.

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