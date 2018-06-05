Babalar Günü 2018 ne zaman? (Babalar Günü'nde burçlara göre hediye önerileri)

Koç Burcuna Alınacak Hediyeler: İlkbaharın ilk ayında doğan Koç Burcu mensupları, yerinde duramayan, hızlı hareket eden, spora yani hareket etmeye düşkün kişilerdir. Bir Koç babanız varsa, hobilerine yönelik bir malzeme veya beraber çıkabileceğiniz uzun yürüyüşler için Spor Ayakkabı veya Spor Malzemesi almayı düşünebilirsiniz. Hem spora teşvik ederek, babanızın sağlığını da önemsemiş olursunuz.

Boğa Burcuna Alınacak Hediyeler: Boğalar evlerindeki konfora ve rahatlarına çok düşkündürler. Evlerindeki hayatlarını kolaylaştıracak her türlü ev eşyası veya hayatı kolaylaştıracak kişisel eşyalar (tıraş makinası, otomatik diş fırçası vb.) başarılı hediye seçenekleri içerisinde yer alacaktır.

İkizler Burcuna Alınacak Hediyeler: İkizler Burcu babaları, yakın çevresi ve arkadaşları ile sürekli bağlantıda kalmayı çok sever. Bu iletişimi destekleyecek her türlü hediye çok hoşlarına gidecektir. Mesela cep telefonu veya bilgisayar ideal bir hediye olabilir. İkizler Burcunda doğan babalar bilimsel konulara da ilgi duyarlar, bakış açılarını değiştirecek, yeni konular öğrenmelerini sağlayacak kitaplar da etkili hediye alternatiflerinden olabilir.

Yengeç Burcuna Alınacak Hediyeler: Ailesine çok düşkün, duygusal Yengeç babaları için en sevdiği konsere iki bilet harika olabilir…Eğer sanat konularında yeteneğiniz varsa, kendi tasarladığınız bir tablo, bileklik, ofisi için bir masa süsü, takvim veya aile fotoğraflarından oluşan bir fotoblok harika olabilir…Tabii Yengeç babanıza hediyesini verirken kalbinizden geçenleri yazdığınız bir not eklemeyi sakın unutmayın...

Aslan Burcuna Alınacak Hediyeler: Aslanlar eğlenmeyi, ön planda olmayı seven; neşeli insanlardır. Aslan Burcu babanız için tamamen Onun beğenisi için hazırlanmış keyifli bir akşam programı hazırlayabilirsiniz. Bu arada Onu “Yılın Babası” ilan eden, üzerinde adının yazdığı bir plaket veya fotoğraflarından oluşan bir kolaj takvim hazırlatabilirsiniz. Aman dikkat üzerinde mutlaka adı yazmalı veya Onu simgeleyen bir figür olmalı.

Başak Burcuna Alınacak Hediyeler: Başaklar son derece akıllı, detaylara önem veren, derli toplu ve titiz yaşamaya önem veren insanlardır. Muhtemelen Başak babanız, babalığı bile detaylardaki ince düşünceleri ile sizi şaşırtarak yaşatıyordur. Bu kadar detaya önem veren babanıza ne alırsanız alın, Onun hayatı için bir ifadesi olmalı ve detayları kaçırmadığınız için şaşırmalı. İlgilendiği konu ile ilgili bir kitap olabilir, iş hayatını kolaylaştırmak için bir aksesuar, ofis malzemesi veya teknolojik bir alet olabilir.

Terazi Burcuna Alınacak Hediyeler: Babanız Terazi Burcu mensubu ise estetik kaygıları yüksek, sanata düşkün, nasıl göründüğüne önem veren biridir. Bu sebeple Terazi babanıza alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri Onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olacaktır. Parfüm, saat, o en sevdiği gömlek, tam yaza girerken beğendiği güneş gözlüğü harika hediye seçenekleri olabilir. Nasıl bir ortamda hediyesini takdim edeceğiniz de önemli, keyifli bir aile yemeği organize edebilirsiniz.

Akrep Burcuna Alınacak Hediyeler: Akrepler babaları çocuklarını tutku ile seven, duygularını çoğu zaman derinlerde yaşayan ve çok açık etmeyen babalardır. Sizin babanıza olan sevginizi ifade ettiğiniz bir fotoblok aile fotoğrafı, geçmişten kalma bir anısını canlandıracak bir sembolik hediye yerinde olacaktır. Akrep babaları için de kıyafet seçenekleri etkili olabilir, özellikle üzerinde sevginizi haykıran bir yazı varsa…

Yay Burcuna Alınacak Hediyeler: Çoğu zaman neşeli, seyahat etmeye çok düşün Yay burcu babanız için alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri seyahat paketi olabilir. Seyahat ederken kullanabileceği bir seyahat çantası veya malzemesi de harika olabilir. Her zaman gitmeyi hayal ettiği o konserin biletleri de babanızı mest edebilir. Babalar gününü kutlamak için diğer babalarla beraber harika bir akşam yemeği organizasyonu da planlayabilirsiniz.

Oğlak Burcuna Alınacak Hediyeler: Sevgisini çok kolay gösteremeyip, davranışlarındaki detaylarla anlatmaya çalışan Oğlak burcu babanız için siz de son derece ince düşünülmüş bir hediye seçmelisiniz. İş hayatına çok önem veren Oğlak babaları için ideal hediyeler iş hayatında kullanabilecekleri, kıyafetler (Kravat, kol düğmesi, gömlek vs.) ve aksesuarlar olabilir. Zamanı yönetmeye çalışan babanız için saat ve takvim de uygun olabilir.

Kova Burcuna Alınacak Hediyeler: Bir Kova burcu babanız varsa çok şanslısınızdır. Kova babalar, herkesin yaptıklarını yapmaktan pek hoşlanmazlar. Hatta sizden önce mevcut düzeni onlar sorgularlar. Dolayısıyla babalar gününde hediye almaya karşı olduğunuzu belirterek sadece bir çiçek veya mektup verebilirsiniz. Herkesin yaptığından başka bir yol seçtiğiniz için mutlu olacaktır. Siz yine de bir hediye almak konusunda baskı hissediyorsanız kimsede olmayan bir plak, bir tablo veya albüm olabilir…