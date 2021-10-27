Babaları Kıbrıslı Türk Olan Çocuklara Vatandaşlık Verilmesi Bugün Bakanlar Kurulu’nda

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27/10/2021

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Babaları Kıbrıslı Türk Olan Çocuklara Vatandaşlık Verilmesi Bugün Bakanlar Kurulu’nda

Anneleri Kıbrıslı Rum ve babaları ise Kıbrıslı Türk olan iki çocuğa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusu gündemdeki yerini korurken, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, konunun Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini açıkladı.

Filelefheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün konuya ilişkin açıklamasında, “ebeveynleri veya ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk olmayan, Türk veya başka bir milletten olan kişilerin vatandaşlığı konusunun İçişleri Bakanlığı tarafının, sadece şimdi değil uzun yıllardan beridir çok titiz bir şekilde ele alındığını” söylediğini aktardı.

Habere göre Nuris, söz konusu çocukların vatandaşlığı konusunu bugünkü Bakanlar Kurulu’nda gündeme getireceğini ve bu çocuklara vatandaşlık verilmesinin mümkün olduğunu” da vurguladı.

27/10/2021 10:27
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