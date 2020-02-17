Babam tuvalette hortumla dövüyordu

Burcu Esmersoy, konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi. Konuşurken sesi titreyen Esmersoy'un hayat hikayesi herkesi herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı. Yıllardır yaşadığı güzel hayatıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy; acılarla, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç büyütüldüğünü söyledi.

5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, “Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme ‘Teyze’ demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla ‘Anne’ dediğim için tokat yedim” dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin ‘Artık bana anne diyebilirsin’ demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.

“BİR BABA NASIL OLMASI GEREKİYOR BİLMİYORUM”

Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: “Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam ‘Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor’ dedi.

“GÜZEL BİR DUYGU DEĞİL”

Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek ‘Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah’a olan inancımı çok arttırıyor’ dedim.”

“TUVALETTE HORTUMLA DÖVDÜ”

“Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu.”

17/02/2020 11:02