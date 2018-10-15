Babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu

İngiltere'de bir bebek, babası, dedesi ve teyzesiyle aynı günde dünyaya geldi. Uzmanlar böyle bir ihtimalin 48 milyonda bir olduğunu söylüyor.

6 Ekim Cumartesi günü dünyaya gelen bebek, 48 milyonda bir ihtimali de mümkün kıldı.

Bebeğin babası Filip Pavloski 6 Ekim 1984, dedesi Kiro 6 Ekim 1956 ve teyzesi Tania 6 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelmişti.

Ailenin son üyesinin de 6 Ekim tarihinde dünyaya gözlerini açması, aile bireyleri tarafından sevinç ve şaşkınlıkla karşılandı.

Makedon bir baba ve Bulgar bir anneden dünyaya gelen bebeğin ilginç talihi, hastane çalışanlarını da şaşırttı.

4.30 kg'lik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.