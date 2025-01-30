Babası ile bu yüzden davalık olmuştu... Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı



Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmişti. Sanatçı, bu evliliğe karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.

Ferdi Tayfur daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.

2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç katıldığı bir programda "Ferdi abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. 'Hastalığım geçsin, sonra yapalım' demişti. Tuğçe Hanım'ın kendisine attığı mesajlar var, 'Ne kadar iğrenç bir babasın' gibi laflar ettiği. Bana yollamıştı Ferdi abi. 'Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler' demişti. Daha önce de babasının 50 milyon liralık dava açtığını iddia etmişti. Böyle bir dava açmadık. Ferdi abiyi milyonların gözü önünde küçük düşürdü" demişti.

Tüm yaşananların ardından Tuğçe Tayfur radikal bir karar aldı ve eşi Muhammet Aydın ile beraber açtığı, babasıyla davalık olduğu Tarabya'daki giyim mağazasını kapattı.