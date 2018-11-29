Babasına iftira atan 17 yaşındaki kız tutuklandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 41 yaşındaki babası H.G’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu yönünde polise şikâyetçi olan 17 yaşındaki N.G, yalan bir suçlamada bulunduğunu itiraf etti. “Amme Fesatçılığı” suçlamasıyla tutuklanan kız çocuğu, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Oturum kapalı olarak gerçekleşti. 17 yaşındaki N.G, teminatla serbest bırakıldı.

Polis, zanlı çocuğun 23 Ekim 2017 tarihinde 17 yaşındaki zanlı N.G’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli şubeye gelerek aslında olmayan ve yalan olduğunu bildiği halde babası H.G’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyip amme fesatçılığında bulunduğunu kaydetti.