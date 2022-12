Babasını kaybeden Özge Ulusoy’dan duygulandıran saat paylaşımı

Özge Ulusoy, trafik kazasında hayatını kaybeden babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'un kırılan saatini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Instagram hesabından babasının kaza anında kırılan kol saatini paylaşan Özge Ulusoy, fotoğrafa “04.12.2022. 14.05. Babacığım…” notunu düştü.

Ulusoy, bir sonraki paylaşımında da bu zor gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür ederek “Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuz da fark etmemi sağladınız. Tanıyan, tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin” dedi.

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Haydar Ulusoy için dün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Çankaya ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Haydar Ulusoy'un ailesi, akrabaları, komşuları ve iş arkadaşları katıldı.

Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kız kardeşi Nilay Ulusoy ile babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

"İÇİMDE HER ZAMAN YAŞAYACAK"

Özge Ulusoy, cenazeye katılanlara teşekkür ederek, "Çok defa elime mikrofon aldım. Hiç bu kadar zor bir an hatırlamıyorum. Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten dünyada yaşayan bir melek gibiydi. Çok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Burada, herkes onu ne kadar seviyor, çok iyi görüyorum. Dışarıda bulunan, gelen gelemeyen herkesin aklında neler olduğunu da biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştı. Babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun, böyle bir insanın evladıyım. Benim damarımda, hücremde, her yerimde; beni bırakıp gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak her zaman. Gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden onun için sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin" diye konuştu.

06/12/2022 19:19