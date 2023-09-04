Babasının av tüfeği ile izinsiz avlandı

Gönyeli’de babasına ait av tüfeğini izinsiz alarak, Hamitköy Barajı yakınlarında ava kapalı bölgede avlanan Bekit Necipoğlu tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 5 adet fassa türü kuş vurduğu açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, zanlının 3 Eylül 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında babasına ait evin dolabında bulunan av tüfeğini ve 9 adet fişenki izinsiz alarak, aracıyla Hamitköy Barajı’nın 450 metre yakınına giderek, ava kapalı bölgede kanunsuz avlandığını söyledi. Polis memuru, zanlının aynı gün tespit edildiğini, tüfeğin, 7 adet boş, 2 adet dolu fişenkin,5 adet vurulmuş ölü fassa cinsi av kuşlarının ve zanlının kullanımındaki aracın emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının “kanunsuz ateşli silah tasarruf, taşıma ve kullanma”, “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, taşıma ve ava kapalı bölgede kanunsuz avlanma” suçlarından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)