Babel ülkesine döndü

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Ajax genç takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

ads ads ads ads
19/07/2022

ads
Babel ülkesine döndü

Bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu, eski takımına döndü.

Ajax'tan yapılan açıklamada da 35 yaşındaki oyuncunun formunu korumak için çalıştığı kaydedildi.

Daha önce Ajax'ın formasını çeşitli dönemlerde giyen Babel, Hollanda ekibiyle çıktığı 142 maçta 30 gol, 20 asist kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.

19/07/2022 09:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Babel, Hollanda, gs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.