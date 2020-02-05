Babun yavru aslanı kurtardı

Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'ında bir babun ile bir aslan yavrusu arasında yaşanan bir olay, Aslan Kral filmini hatırlattı. Erkek bir babunun bir aslan yavrusunu, ağaçta güvenli bir yere taşıyarak tehlikeden kurtardıktan sonra şefkatle temizlemesi, safari rehberi Kurt Schultz'un objektifine yansıdı. Bu nadir olayı cumartesi günü aslanların fotoğraflarını çektiği sırada fark eden 43 yaşındaki Schultz, daha önce şahit olduğu birçok olaydan yola çıkarak, yavru aslanın bir grup babun tarafından acımasızca öldürüleceğini düşündü. Ancak Schultz bu sefer yanılıyordu.

Sürpriz bir şekilde babun, savunmasız ve 'düşmanlarla çevirili' yavru aslanı kolundan çekerek marula ağacına tırmanmaya başladı.

Yavruyu kucağına alan babun, ondan sonra bir daldan başka dala atlamaya başladı. Schultz ve diğer safari misafirleri, yalnız aslanın düşebilme korkusuyla tedirgin olurken Babun, durup bir baba şefkatiyle yavruyu okşamaya başladı.

Bu olanlar, ünlü Disney filmi Aslan Kral'daki mandril veya babun olduğu düşünülen ve küçük Simba'ya rehberlik eden bilge Rafiki'yi akıllara getirdi.

"İlginç bir deneyimdi. Yavrunun düşeceğinden endişeliydim çünkü o yükseklikten kurtulamayacaktı" diyen Schultz, "Babun, sanki bir babun yavrusuymuş gibi aslan yavrusunu temizliyordu. Babun uzun bir süre için yavruyu taşıyarak ve temizleyerek, bir daldan başka bir dala atladı" ifadelerini kullandı.

'Gördüğüm en ilginç şeylerden biriydi'

"20 yıl boyunca güney ve doğu Afrika'da rehberlik yaptım. Babunların leopar yavrularını acımasızca öldürdüklerini gördüm ve babunların aslan yavrularını da öldürdüklerini duydum. Ancak bir aslan yavrusuna gösterilen böylesi bir özen görmedim" diye ekleyen Schultz, "Bu hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden biri olarak kalacak" diye ekledi.

Schultz ve diğer hayvan severler, babunun yavruyu 'heyecanlı ve 'eğlenceli' ancak aynı zamanda da ölümcül grubuna geri getireceğini düşündü.

Diğer misafirlere izleme şansı vermek için oradan giden Schultz, daha sonra babunun yavruyu uzak bir yere götürdüğünü öğrendi ancak küçük aslanın akıbetini bilmediğini söyledi.

05/02/2020 17:32