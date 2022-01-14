Baby Shark 10 milyar izlenme ile YouTube rekorunu kırdı

'Baby Shark'ın arkasındaki Güney Koreli eğitim şirketi Pinkfong, rekoru Perşembe günü kutladı ve dünya çapındaki çocukları 'Baby Shark' dans anlarını onlarla paylaşmaya çağırdı.

On milyar görüntüleme çok büyük bir sayı, özellikle de dünyanın şu anki nüfusunun yaklaşık 8 milyar olduğu düşünüldüğünde.

Ancak bu, dünyadaki her insanın klibi izlediği anlamına gelmez. Başarısı her şeyden önce çocukların sevdikleri şeyi defalarca izleme alışkanlığına atfedilmelidir.

Bir erkek ve bir kızın, arka planda yüzen renkli animasyonlu köpekbalıkları ve diğer deniz canlıları ile basit bir şarkıyla dans ettiği video, ilk olarak 2016 yılında YouTube'a yüklendi.

Asya'da hemen üne kavuştu, üç yıl sonra da uluslararası izleyici kitlesiyle popülerlik kazandı.

Kasım 2020'de 'Baby Shark' platformda en çok izlenen video olarak eski lider 'Despacito'nun yerini aldı.

'Baby Shark' sayısız farklı projelerle önümüze sunuldu. Popülerliği sürekli arttı. Hatta Billboard Top 40'a girdi.

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14/01/2022 21:46