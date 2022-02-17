Baby Shark film oluyor

YouTube tarihinin en çok izlenen videosu olarak adını tarihe yazdıran Baby Shark, dikkat çeken bir gelişme ile karşımıza çıktı. Webtekno'nun haberine göre, geçtiğimiz ay YouTube'da 10 milyar izlenme sayısını geçen tek video olarak kayıtlara geçen Baby Shark'ın uzun metrajlı filmi çekilecek. Filmin konusu ile ilgili hiçbir bilgi verilmedi.



Paramount Pictures tarafından yapılan açıklamalara göre üzerinde çalışılan proje, 2023 yılında vizyona girecek.

Proje için Nickelodeon Animation ve Pinkfong Company ile de iş birliği yapılacak. Sektör kaynakları, film ile Baby Shark klibinin uyumlu olacağını, filmde yepyeni ve unutulmaz şarkılara yer verileceğini düşünüyorlar.

Paramount Pictures'ın üstlendiği proje, Baby Shark için teknik olarak ilk değil. Zira bundan bir süre önce de "Pinkfong and Baby Shark’s Space Adventure" isimli proje, ABD'deki bazı sinema salonları ile Netflix gibi platformlarda yayınlanmıştı. Yeni proje, bunlardan çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

İlk kez 2016 yılında tanıştığımız Baby Shark, Güney Koreli eğitim şirketi Pinkfong tarafından oluşturulmuştu. Yıllar içerisinde viral hale gelen ve YouTube'un en çok izlenen videoları arasındaki yerini alan Baby Shark, 2020 yılında YouTube'da en çok izlenen video haline geldi. Dünya üzerindeki herhangi birisinin en az bir kez denk geldiği çocuk şarkısı, kolay kolay unutulmayacak gibi görünüyor.

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17/02/2022 14:33