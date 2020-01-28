Bacaklarda istemsiz seğirmeler varsa...

Kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak görülebilen, genellikle 20'li yaşlarda başlayan ve yaş ilerledikçe hastalığın şiddeti ve sıklığı artan huzursuz bacak sendromu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik... Huzursuz bacak sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Willis-Ekbom Hastalığı olarak da adlandırılan huzursuz bacak sendromu (RLS), çoğunlukla nedeni bilinmeyen şekilde ortaya çıkar ve genetik etkenler, gebelik, demir eksikliği, aşırı alkol kullanımı, antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı gibi faktörler hastalıkta etkendir. Peki, huzursuz bacak sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu (RLS), genellikle rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtü yaratan bir durumdur. Genellikle otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde olur. RLS bir uyku bozukluğu olarak sınıflandırılır, çünkü semptomlar dinlenerek ve uyumaya çalışıldığında tetiklenir.

Genellikle hareket etmek rahatsız edici bu hissi geçici olarak hafifletir. Çoğu durumda, RLS’nin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, RLS genetik bir bileşene sahiptir ve semptomların başlangıcının 40 yaşından önce olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda ise hastalığın ortaya çıkışında bireyde bulunan başkaca etkenler rol oynar.

Bunlardan bazıları şunlardır:

– Genetik yatkınlıklar

– Dopamin dengesinde bozukluk

– Gebelik (özellikle son trimester)

– Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler

– Nöropati

– Aşırı alkol kullanımı

– Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluşumu

– Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı

HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ

Huzursuz bacak sendromunda belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

– Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi

– Huzursuzluk hissiyatından kaynaklı sürekli olarak hareket etme ihtiyacı

– Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi

– Hissedilen ağrı ve huzursuzluğun hastalıktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile kısa süreliğine azalması hissi

– Bacaklarda istemsiz seğirmeler

HUZURSUZ BACAK SENDROMU TEDAVİSİ

Huzursuz bacak sendromunda semptomları hafifletmeye yönelik tedavi edilebilir. Etkilenen uzuvları hareket ettirmek geçici bir rahatlama sağlayabilir. Bazen RLS semptomları periferik nöropati, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ilişkili bir tıbbi durumun bulunması ve tedavi edilmesiyle kontrol edilebilir.

Demir takviyesi veya ilaçlar genellikle yararlıdır, ancak tek bir ilaç tüm bireylerde RLS’yi etkili bir şekilde tedavi edemez. Farklı ilaçların denenmesi gerekebilir. Buna ek olarak, düzenli olarak alınan ilaçlar zamanla etkilerini kaybedebilir veya hatta durumu daha da kötüleştirerek ilaçların değiştirilmesini gerekli kılabilir.

Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Beslenmenin de büyük önem taşıdığı bu hastalıkta kafein gibi hastalığı tetikleyen maddelerin diyetle alımının kontrol altında tutulmasında fayda vardır. Bunların haricinde huzursuz bacak sendromu hastaları stres, sigara kullanımı, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlardan da kaçınmalıdır.

28/01/2020 11:57