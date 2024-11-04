Back & Bond Metehan yolunda açılıyor

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04/11/2024

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Back & Bond Metehan yolunda açılıyor

Süvari Giyim bünyesinde kurulan oversize erkek giyim markasını yakından tanımaya sayılı günler kaldı!  

Lefkoşa Çok yakında sokak stiline yep yeni bir soluk katacak erkek giyim markasına kavuşuyor. 

Kasım ortası açılacak mağazamızda Açılışa özel 2. Ürüne %50 İndirim fırsatını kaçırmayın! 

Back&Bond ile her stilin farklı bir hikayesi var. Seni sen yapan parçaları keşfet ve kendi hikayeni oluştur.

Metehan Yolu ( Kalın Yol )  | LEFKOŞA 
0542 867 25 00
İnstagram : backandbondkibris

 

04/11/2024 10:20
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TAGS: Back & Bond
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HK YAŞAM - TEKNOLOJİ

Kaliforniya merkezli nöroteknoloji şirketi REMspace, çığır açıcı bir başarıya imza atarak, iki kişinin rüya sırasında bilgi alışverişinde bulunduğunu duyurdu. Şirketin gerçekleştirdiği deneyde, katılımcılardan biri rüyasında kulaklık aracılığıyla aldığı bir kelimeyi tekrarlarken, diğer katılımcı ise bu kelimeyi uyanıkken doğruladı. Bu gelişme, rüya sırasında gerçek zamanlı iki yönlü iletişimin ilk örneği olarak nitelendirildi.

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