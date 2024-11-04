Back & Bond Metehan yolunda açılıyor

Süvari Giyim bünyesinde kurulan oversize erkek giyim markasını yakından tanımaya sayılı günler kaldı!

Lefkoşa Çok yakında sokak stiline yep yeni bir soluk katacak erkek giyim markasına kavuşuyor.

Kasım ortası açılacak mağazamızda Açılışa özel 2. Ürüne %50 İndirim fırsatını kaçırmayın!

Back&Bond ile her stilin farklı bir hikayesi var. Seni sen yapan parçaları keşfet ve kendi hikayeni oluştur.

Metehan Yolu ( Kalın Yol ) | LEFKOŞA

0542 867 25 00

İnstagram : backandbondkibris