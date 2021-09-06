Back To Black 10 Eylül’de Tüm Dijital Platformlarda!

Ülkemizin başaılı sanatçılarından Umut Özsoy ve Lütfiye Özipek’ten yep yeni bir Single çalışması Back To Black 10 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yer alacak.

Başarılı DJ Umut Özsoy prodüksiyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Kıbrıslı sanatçı Eylem’le yaptığı parçayı yayınlayan Umut Özsoy, 1 ay gibi bir sürede 130000 dinlenme başarısını yakalayarak kariyerine güçlü adımlarla devam ediyor.

Bu kez yine ülkemizin en büyük seslerinden olan Lütfiye Özipek’le ortak yapılan çalışmada Amy Winehouse’un Back To Black şarkısına yeni bir düzenleme getiren ikili 10 Eylül Cuma günü SSL plak şirketi tarafından şarkılarını tüm dijital platformlarda sergileyecek.

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06/09/2021 16:22