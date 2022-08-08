Bade İşçil: Reyting uğruna kendimi harcatmam
Bade İşçil, katıldığı programda soruları cevapladı.
08/08/2022
CNN
İşçil, oyunculukta sınırları olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:
"Senaryoyu çok destekleyen bir şey ise o zaman yapabildiğim kadarını yapmaya çalışırım."
"Müstehcenlik dışında. Bir şeye hizmet etmiyorsa, reyting uğruna kendimi harcatmam."
İlk kamera önü deneyimi olan program sunuculuğunun ardından oyunculuk teklifleri aldığını söyleyen 38 yaşındaki güzel, kendisini oyunculuğa yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun inandırdığını belirtti.