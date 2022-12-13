Bademliköy’de ev yandı

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13/12/2022

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Bademliköy’de ev yandı

Lefke bölgesindeki Bademliköy’de Nedim Sengül’e ait evde çıkan yangında evdeki tüm eşyalar yandı.

Polis açıklamasına göre, 11 ile 13 Aralık tarihleri arasında ve evde kimsenin bulunmadığı sırada çıktığı belirlenen yangın, polisin bilgisine bugün getirildi. 

Bademliköy’de Bülent Ecevit Sokak’ta bulunan Nedim Sengül’e ait eşyalı evde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu, tüm eşyaların yanarak zarar gördüğü tespit edildi. 

Kendiliğinden sönen yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.

13/12/2022 16:05
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TAGS: yangın, haber, kıbrıs
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