Badmintocularımıza milli davet

(BEC) Avrupa Badminton Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye'nin ev sahipliğindeki Bölgesel Gelişim Kampına Milli Sporcumuz Nehir Deniz de davet edildi. Avrupa Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenecek olan kampa geçtiğimiz haftalarda Bulgaristanın Haskova şehrinde Türkiye Milli Takımı ile iki altın madalya kazanan Milli Sporcumuz Nehir Meral Deniz de davet edildi. Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte Türkiye Milli Takımı gelişim kampı 27 Temmuz, 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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28/07/2022 17:57