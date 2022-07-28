Badmintocularımıza milli davet

ads ads ads ads
28/07/2022

ads
Badmintocularımıza milli davet

(BEC) Avrupa Badminton Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye'nin ev sahipliğindeki Bölgesel Gelişim Kampına Milli Sporcumuz Nehir Deniz de davet edildi. Avrupa Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenecek olan kampa geçtiğimiz haftalarda Bulgaristanın Haskova şehrinde Türkiye Milli Takımı ile iki altın madalya kazanan Milli Sporcumuz Nehir Meral Deniz de davet edildi. Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte Türkiye Milli Takımı gelişim kampı 27 Temmuz,  3 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

28/07/2022 17:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Badmintocularımıza milli davet
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.