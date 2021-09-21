Badminton Federasyonu antrenmanlara antrenörleri eşliğinde devam ediyor.

Badminton Federasyonu Sporcuları yaş gruplarına göre ayırarak, seviye seviye farklı antrenörlerle çalışmalarına devam ediyor. Badminton Federasyonu, sporcuların performanslarını daha ileriye çekmek için ülkemizin geçmişteki başarılı sporcularından Cafer Yöncü ile antrenör kadrosunu güçlendirdi.

Başkan Fırat Deniz ülkemizde badminton sporuna daha fazla sporcu kazandırarak gelişmeye devam ettiğini ve ülkenin her tarafında oynanması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Daha önce antrenör Savaş Dursun ile çalışmaya başladıklarını belirten Başkanımız Deniz, şimdi de ülkemizin başarılı ve eski Milli Sporcularından olan Cafer Yöncü ile antrenör kadrosunu güçlendirdiklerini belirtti.

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21/09/2021 10:16