Badminton Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılıyor

Badminton Federasyonu gerçekleştireceği Seçimli Olağan Genel Kurulunu 9 Ocak 2025 tarihinde Federasyon lokalinde gerçekleştirecek.

Saat 18.30 da başlayacak Seçimli Olağan Genel Kurulda gündem maddeleri.

- Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı.

- Divan kurulunun oluşturulması.

- 2024 yılı faaliyet ve mali raporun Genel Kurulun oyuna sunulması.

- Başkanlık seçimi.

- Gelecek yılın faaliyet programı ve tahmini bütçesi.

- Dilek ve temenniler.