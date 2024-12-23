Badminton Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılıyor
YAYIN TARİHİ:
23/12/2024
Badminton Federasyonu gerçekleştireceği Seçimli Olağan Genel Kurulunu 9 Ocak 2025 tarihinde Federasyon lokalinde gerçekleştirecek.
Saat 18.30 da başlayacak Seçimli Olağan Genel Kurulda gündem maddeleri.
- Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı.
- Divan kurulunun oluşturulması.
- 2024 yılı faaliyet ve mali raporun Genel Kurulun oyuna sunulması.
- Başkanlık seçimi.
- Gelecek yılın faaliyet programı ve tahmini bütçesi.
- Dilek ve temenniler.
YAYIN TARİHİ: