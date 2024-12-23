Badminton Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılıyor

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23/12/2024

Badminton Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılıyor

Badminton Federasyonu gerçekleştireceği Seçimli Olağan Genel Kurulunu 9 Ocak 2025 tarihinde Federasyon lokalinde gerçekleştirecek. 
Saat 18.30 da başlayacak Seçimli Olağan Genel Kurulda gündem maddeleri. 
- Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı. 
- Divan kurulunun oluşturulması. 
- 2024 yılı faaliyet ve mali raporun Genel Kurulun oyuna sunulması. 
- Başkanlık seçimi. 
- Gelecek yılın faaliyet programı ve tahmini bütçesi. 
- Dilek ve temenniler.

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TAGS: Badminton Federasyonu, spor
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