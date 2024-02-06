Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı başladı

11-14 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızın kamp çalışmaları başladı.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankarada başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 9 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım antrenörlüğünü de Nevzad Denerelin yürüteceğini belirtti. Sabahleyin yapılan kamp çalışmalarını da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporculara ve Antrenör Nevzad Denerele başarılar diledi. 10 Şubat 2024 tarihinde adada ayrılacak Milli Takım kafilemizin kamp çalışmaları cuma günü sona erecek.