Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı tamamlandı

11-14 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızın kamp çalışmaları Milli Takım antrenörü Nevzad Denerel'in yönetiminde sona erdi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankarada başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım kampının çok verimli geçtiğini belirtti.

Yapılan kamp çalışmalarının son antrenmanına ziyarette bulunanan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam da 10 Şubat tarihinde Ankara'ya hareket edecek olan kafilenin son antrenmanını yerinde takip ederek sporcularımıza başarılar diledi. Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de Badminton Federasyonu yönetim kurulu ve Başkan Fırat Deniz'e sağladıkları bu güzel kamp ortamı için teşekkür etti, bu gibi kampların çocukların gelişimi, birlikteliği ve takım ruhunu aşılaması bakımından önemli olduğunu belirtti.