Badminton Federasyonu ve Gençlik Gücü protokol imzaladı

ads ads ads ads
04/10/2021

ads
ads
ads
Badminton Federasyonu ve Gençlik Gücü protokol imzaladı

Badminton Federasyonu ile China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü protokol imzaladı. Ülkemizde futbol yanında, hentbol, masa  tenisi, ayak  tenisi, basketbol ve cimnastik gibi branşlarında da faaliyet gösteren GG Spor Kulübü covid öncesi faaliyet gösterdiği badminton branşını daha da geliştirmek için badminton federasyonu ile protokol imzaladı. Gençlik Gücü Surlar İçine Dokun Projesi kapsaminda imzalanan protokol Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ile China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ecz. Umut Öksüz tarafından imzalandı. İmzalanan protokole göre 8 yaş ile 17 yaş arasındaki gençlerin yetiştirileceği projede, özelde surlar içindeki gençliğe, genelde ise ülke gençliğine hizmet verilecek. Badminton Federasyonu Başkan Fırat  Deniz, gençliğe ve çocuklara spor alanında yapılan hizmetlerin çok değerli ve paha biçilemez olduğunu, bu nedenle China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulunu bizim sporumuz badminton yanında bir çok spor dalında faaliyet göstererek ülkemiz  çocuklarına ve gençliğine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. GG Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ecz. Umut Öksüz de badminton federasyonu ile imzalanan protokolün önemine değinirken, surlar içindeki çocukların değişik spor branşları ile tanışması yanında, bu gibi sporlarda yetenekli çocukların da ülke sporuna kazandırılacağını, bu nedenle de verdikleri destekten dolayı başta federasyon başkanı Fırat Deniz olmak üzere badminton Federasyonu yönetim kuruluna teşekkür etti.

04/10/2021 12:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Badminton Federasyonu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.